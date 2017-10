Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 31 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

- Tată pot să mă uit la televizor?- Da, numai să nu-l deschizi.v v vLa o masă festivă, fetița o întreabă pe mămica ei:- De ce unchiul are chelie?Mama răspunde, repede, zâmbind: pentru că are multă minte…- Dar tu, zice fetița, de ce ai atâta păr pe cap?- Taci și mănâncă, răspunse mămica…v v v- Aveți ouă de casă? întreabă un client vânzătoarea.- Nu, numai de găină.v v vAdor bârfele despre mine: aflu o groază de chestii pe care nici nu știam că le-am făcut.v v vBărbații împart florile în două categorii: trandafiri și „cum se numesc astea?”v v vAlergam prin parc azi dimineață când un tip mi se alătură și mă abordează:- Te deranjează dacă alerg și eu cu tine?- De ce? zic eu, ai furat și tu o poșetă?!v v vBanii nu aduc fericirea! Am 50 de milioane de dolari, dar eram la fel de fericit și când aveam 48 de milioane.v v v- De ce-s bancherii buni la pat?- Fiindcă știu că există pena-lizare pentru „retragere” înainte de termen.