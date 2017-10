Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 27 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

- Înainte de fiecare partidă de sex cu o femeie, am dureri de cap…- Păi ce faci înainte de sex cu ea?- Cum ce? O umflu!v v vUn elev la bacalaureat răspunde la întrebarea „Unde se află situată Moldova Nouă?”:- Între Moldova Opt și Moldova Zece, evident.v v vDupă un oribil accident de autocar întreaga echipă de fotbal a României ajunge în fața porții Raiului.- Doamne, zice Sfântul Petru, eu zic să-i primim pe toți.- Cred că glumești, i-am auzit mereu înjurând.- Au înjurat, Doamne, dar nu au bătut pe nimeni!v v vAm găsit un iPhone de dimi-neață la metrou. Am căutat prin agendă și am sunat la numărul salvat „acasă“:- Bună ziua! Am găsit telefonul acesta în metrou de dimineață!- E fantastic, îmi spune vocea de la celălalt capăt al telefonului.- Da, știu, îi spun, am sunat să îmi spuneți și mie cum îi reglez camera foto…v v vProfesoara: De unde ai ceasul ăsta de aur, Bulă?Bulă: L-am câștigat într-o cursă.Profesoara: Câte persoane au participat?Bulă: Trei, un polițist, pro-prietarul ceasului și cu mine!