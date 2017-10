Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 20 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Asistenta medicală o întreabă pe doamna care trebuie să nască în câteva ore:- Tatăl copilului va asista la naștere?- Nu cred!- De ce?- Pentru că nu prea se înțelege cu soțul meu!v v vVorbesc două prietene:- Soțul tău fumează?- Doar după ce facem sex.- Păi nu e dăunător pentru sănătate?- 2-3 țigări pe an nu cred că e mult!v v vCând m-am născut am avut două opțiuni: să fiu fată sau băiat.Eu am ales-o pe a doua, că am zis că e mai bine să termin de supt la un an decât să mă apuc de la 16.v v vDoi prieteni se revăd după mai mulți ani:- Cum îți mai merge căsnicia? îl întreabă un bărbat pe celălalt.- Foarte bine, dar ceva parcă mă pune pe gânduri: ne-am mutat de la Oradea la Constanța și avem în continuare același poștaș.v v vMaria s-a dus în pădure să culeagă floricele împreună cu Ion, dar cum era multă lume pe-acolo, chiar asta au făcut.