Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 03 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Bulă la școală : - Ce meserie au părinții voștri, întreabă profesoara. - Tata e inginer, zice Gheorghe. - Tata e mecanic, zice Ionel. - Tata e șef, zice Bulă.- Cum așa Bula, întreabă mirată profesoara.- Are 500 de oameni sub el. - Cu ce se ocupă deci? - Taie iarba-n cimitir.Un patron către altul: - Cum de angajații tăi sunt mereu așa punctuali? - Simplu: am 30 de angajați și 20 de locuri de parcare.Bulă se duce la preot, să se spovedească.- Părinte, am fost la prietenul meu și nu l-am găsit acasă.Mi-a deschis nevastă-sa și m-a poftit la o cafea.- Așa, și? întreabă preotul.- După aceea s-a așezat la mine în brațe.- Așa, și?- Și eu am plecat, părinte, că mi-a fost rușine.- Bine, trebuie să faci timp de zece zile 100 de mătănii și să bei 15 litri de apă pe zi.- Dar, părinte,de ce să beau 15 litri pe zi?- Păi atâta bea un bou.