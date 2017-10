Bancuri

Sâmbătă, 30 Iunie 2012

La un interviu:- Și acum, dacă aveți cumva vreo întrebare despre firma noastră…- Păi, m-ar interesa să știu cam câți oameni lucrează în firma dumneavoastră?- Hmm, în general, cam un sfert.v v vLa televizor începe un film deocheat. Ca să scape de copii, mama le spune:- La culcare, copii. Vedeți, și ei au început să se dezbrace!v v vDe dragul distracției, de ziua mea, am rugat-o pe soția mea să se costumeze în personajul meu favorit din Războiul Stelelor. Când am intrat în dormitor am fost șocat și i-am zis:- Iubito, dar Jabba the Hutt nu e personajul meu favorit…- Tâmpitule, încă nu m-am îmbrăcat!v v vDoi colegi de clasă:- Ce-ai scris la BAC la română?- Nimic, am dat foaia albă!- Bă, ești nebun?! Or să zică ăștia că am copiat unul de la altul!v v v- Adică, de ce un rege poate fi încoronat la opt ani, dar nu se poate căsători decât după ce a împlinit șaisprezece?- Păi nu-ți dai seama? Una e să conduci o țară, alta o femeie!