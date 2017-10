Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

- Domnule doctor, mă doare capul de nu mai pot, se plânge un oltean la o vizită medicală.- Dumneata suferi de o boală rară. Ești prea deștept și din cauza asta ai scoarța creierului prea încrețită. Ca să-ți treacă durerile trebuie să te operez, ca să ți-o întind. Cum o vrei, cât de întinsă să fie?- Netedă ca-n palmă, numai să nu mă mai doară.Zis și făcut. La o săptămână după operație, medicul îl întreabă:- Cum te simți?- No, fain!v v vTot ce se spune după a patra bere se numește scurgere de informații!v v v- Bărbate, tu te uiți la meci, iar copilul nostru plânge?!- Lasă nevastă, că nu mă deranjează absolut deloc, am dat sonorul la maxim.v v vDoi îndrăgostiți se întâlnesc pe o bancă în parc:El: La ce te gândești, frumoaso!?Ea: Zi-mi tu primul la ce te gândești.El: Mă gândesc la ce te gândești și tu.Ea: Porcule!v v vElena Udrea a probat două-trei rochițe și o bluză după care a părăsit cabina de vot fără să cumpere nimic.