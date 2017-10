Bancuri

Ştire online publicată Joi, 14 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Tineri căsătoriți:- Draga mea eu am regulile mele. Dimineața la ora 8 să fie micul dejun gata, indiferent dacă sunt acasă sau nu. La ora 13 să fie prânzul gata, indiferent dacă sunt acasă sau nu. Cina să fie pregătită pentru ora 19, indiferent dacă sunt acasă sau nu. Ai înțeles?- Da, am înțeles. Am și eu o singura regulă: luni, miercuri și sâmbătă fac sex, indiferent dacă ești acasă sau nu…v v v- Ce zice o blondă când atinge orgasmul?- Următorul, vă rog.v v vHoroscopul pe luna următoare:- Dragoste: astrele îți surâd.- Sănătate: astrele îți surâd și mai tare.- Bani: astrele deja se c..că pe ele de râs.v v vBărbații sunt ca pantofii. Cei care îți plac, te costă! Cei comozi nu te atrag, iar cei care te atrag, nu vor să intre! Unul singur, nu e de ajuns decât pentru cenușărese. Unii merită lăsați la ușă. În schimb, toți trebuie călcați în picioare!v v vBulă stă de vorbă cu băiatul său cel mic:- Tată, care este diferența dintre un bărbat și o femeie?- Fiule, diferența este între picioare!- Cum așa?- Uită-te, eu am la picior mărimea 43, iar mama are 36.