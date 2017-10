Bancuri

Smiley și Laura Cosoi s-au despărțit. Se pare că ea nu mai suporta patul lui și mai ales muzica lui. Smiley e atât de supărat încât pleacă pe Marte…v v vIntră un tip într-un bar și comandă o sticlă de whisky și un pahar.- Ce s-a întâmplat? îl în-treabă barmanul.- Ce să se întâmple, am venit azi de la muncă mai devreme și am prins-o pe nevastă-mea făcându-i sex oral celui mai bun prieten al meu. I-am zis să-și facă bagajele și să plece din casă.- Și prietenul? întreabă barmanul.- Lui i-am zis: Lăbuș, pentru treaba asta nu mai primești niciun os!v v vCum diferențiezi muștele?- Ieri am omorât cinci muște - trei masculi și două femele.- Cum ai știut care sunt masculi și care femele?- Simplu: trei s-au așezat pe o ladă de bere și două pe un telefon.v v vDouă flori de câmp cresc alăturat:- Te iubesc, îi șoptește una celeilalte.- Și eu te iubesc! Chemăm o albină?