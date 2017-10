Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 01 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Fosta mea prietenă mi-a îndoit capota de la mașină după ce ne-am despărțit.Într-un fel, a fost și vina mea, pentru că aveam viteză…Acum o lună, am citit că te poate ucide carnea consumată în exces. A doua zi m-am lăsat de mâncat carne.Acum o săptămână, am citit că băutura te poate ucide. A doua zi m-am lăsat de băut.Ieri, am citit că sexul te poate ucide. Azi dimineață m-am lăsat de citit.Ion o viola pe Maria. Maria începe să strige:- Ajutoooor!!!Ion:- Taci fă, că mă descurc și singur!- Imaginează-ți! Soția mea a născut în autobuz, într-o aglomerație infernală!- Asta nu-i nimic. A mea, în aceleași condiții, a rămas însărcinată!Bulă se prezintă la director.- Domnule director, vă rog să-mi măriți salariul!- Nu pot, zice directorul, e criză și nu am bani.- Vă rog să vă gândiți bine, că eu sunt căutat de multe unități.- Ai tu așa multe relații? se miră directorul.- Păi da, zice Bulă. Mă căuta trei bănci, CEC-ul și Poliția.