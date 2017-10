Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 08 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Trei amici, evident români, erau într-o barcă și dădeau la pește, când deodată un înger vindecător apare lângă ei.Ăștia, înmărmuriți, după ce le revine glasul încep să îi ceară:- Eu am o durere mare de spate de câțiva ani, nu pot să scap de ea...Îngerul îi atinge spatele și e vindecat!- Eu trebuie să port ochelari toată viața, că nu văd bine, și aș vrea să văd și eu clar lucrurile care mă înconjoară...Îngerul îi ia ochelarii, îi aruncă în apă și ochii i se vindecă, vede perfect.. Se uită îngerul și la al treilea...- Pe mine să nu mă atingi!!! Io primesc pensie de boală.v v vDupă ce a născut nevastă-mea, am întrebat-o pe doctoriță:- Și acum, peste cât timp crezi că vom putea face sex?- Ies din gardă în 20 de minute, așteaptă-mă în parcare.v v vÎntr-un tramvai aglomerat, o bătrânică a tușit încet. De alături, un băiat de 10 ani îi zice:- Să fii sănătoasă, mătușică!- Mulțumesc băiatu’, dar eu am tușit, n-am strănutat!- Mătușică, mă doare-n pălărie de ce-ai făcut matale, tata mi-a zis să fiu politicos cu babele !