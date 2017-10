Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 20 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Bulă salută un securist de Paște:- Hristos a înviat!Securistul:- Am fost informat!v v vNu te lua după ce zice lumea, nu ești grasă. Hai, sus bărbia… așa… și cealaltă!v v v- Cum zic moldovenii la berea neagră?- Blackberry…v v vO tânără la spovedanie:- Părinte, eu… ăăă….- Știu, fiica mea ce-ai făcut, că suntem prieteni pe facebook, am văzut poze, am citit ce ai scris pe perete… mi-a fost îndeajuns.- Și ce trebuie să fac ca să fiu iertată, părinte?- Să dai like la 10 mănăstiri…v v vUn saudit, unu’ din Qatar, un iranian și un evreu stau la o cafea la New York. Zice sauditul:- Am ceva bani în plus și cred c-o să cumpăr Citibank.- Și eu am bani în plus, zice ăla din Qatar. Vreau să cumpăr Ge-neral Motors.- Eu mă gândesc serios la Microsoft, adaugă și iranianul.Toți trei se uită la evreu. Ăsta mai trage o înghițitură, nu-și ridică deloc capul și mormăie hotărât:- Nu vă mai uitați la mine, că nu vând niciuna din ele!