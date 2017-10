Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 13 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Afiș într-un bar:“Dacă beți ca să uitați, vă rugăm plătiți înainte!”* * *Pe un perete dintr-o toaletă de femei scria:- Soțul meu mă urmărește peste tot!Puțin mai jos scria:- Nu-i adevărat!* * *- Anunțurile în ziare dau rezultate?- Bineînțeles! Ieri am dat un anunț in ziar că suntem în căutarea unui paznic iar azi deja eram jefuiți.* * *O blondă îi spune unei prietene:- Ieri am fost la oftalmolog.- Și ce ți-a spus?- Mi-a spus să învăț alfabetul.* * *Un tip plin de vânătăi se prezintă la oftalmolog.- Ce s-a întâmplat? întreabă medicul.- Am încercat să mă urc la etajul autobuzului.- Dar autobuzele de la noi din oraș nu au etaj.- Cu ochelarii prescriși de dumneavoastră, absolut toate aveau.* * *Comandantul chestionează un soldat:- Soldat, ce-ai făcut înainte de a te înrola în armată?- Am făcut un liceu și două facultăți!- Bravo, ești un om cu carte!- Nu, domnule! Sunt constructor!* * *- Ai niște degete lungi și frumoase, cânți la pian?- Nu, spăl eprubete.* * *Soția mea s-a supărat pe mine. Cică viața noastră sexuală implică prea mult fotbal.Și toate astea pentru că i-am dat un amărât de cartonaș galben că și-a dat tricoul jos.