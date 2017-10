Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 03 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

- Dragă, mi-ai văzut ziarul?- Da,… am înfășurat gunoiul în el.- Dar nici nu am apucat să mă uit in el.- Aaa.., n-ai ratat mare lucru… niște chiftele de la mă-ta de acum o săptămână și două coji de pepene…Seara, soț și soție vizio-nează un film de groază. Dintr-odată, apare pe ecran un monstru.Soția:- Oh, mamă!Soțul:- Da, seamănă…M-am dus la o întâlnire noaptea trecută și accidental am strecurat o pastilă de Rohypnol (drogul violului) în băutura mea în loc să-i pun ei. Mi-am dat seama imediat și am schimbat repede băuturile.- Ai schimbat băuturile, nu? mi-a zis când s-a întors de la toaletă.- Nu! i-am spus, de ce crezi asta?- Pentru că tu ai avut o halbă de Guinness și eu am avut un pahar de vin alb.Un polițist intră într-o bibliotecă. Bibliotecara îl întâmpină:- Așa de tare plouă afară?Un marinar naufragiază pe o insulă pustie și rămâne acolo 10 ani. Într-o zi o fată frumoasă înoată până la insulă într-un costum de scafandru și intră în vorbă cu bărbatul:- Bună! Se vede ca ești aici de mult timp. De cât timp n-ai mai fumat o țigară?- De zece ani! Fata trage fermoarul de la un buzunar al costumului și scoate o țigaretă pe care i-o dă bărbatului.- Oh, mulțumesc din suflet!- Și de când n-ai mai băut ceva?- De zece ani! Fata trage fermoarul de la un buzunar mai mare și scoate o sticlă de whisky pe care i-o dă bărbatului.- O… mulțumesc mult. Ești ca o zână buna!Fata (coborând fermoarul costumului):- Și ia spune-mi, de când n-ai mai avut o partidă…?- Oh, Doamne, să nu-mi spui că ai și crose de golf acolo?!