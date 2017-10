Bancuri

Ştire online publicată Joi, 29 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

La consultație:- Domnule doctor, acum un an mi-ați recomandat să mă feresc de umezeală ca să evit reumatismul.- Și?- Am venit să vă întreb dacă aș putea să fac o baie?v v v- Cum explicați faptul că v-ați omorât soacra cu cinci împușcături de revolver?- După a cincea împușcătură, mi s-au terminat cartușele.v v vCum gândește un greier. M-am trezit luni și m-am gândit marți să mă duc miercuri la muncă… Dar când am văzut joi că vine vineri, am zis ce să caut sâmbăta la muncă… când duminica e zi liberă!v v v- Îți plac fetele fierbinți care țipă în pat?- Atunci vizitează secția de arși de la spitalul Floreasca!v v vIeri am luat o haină de blană pentru nevastă-mea…Bun schimb am făcut!v v v- Vecine, ce-a pățit motanul tău de aleargă de pe un acoperiș pe altul?- Aseară am fost la medicul veterinar cu el, l-am castrat, iar azi își anulează toate întâlnirile!v v vSeara, soțul și soția vizionează un film de groază. Dintr-odată, apare pe ecran un monstru.Soția - Oh, mamă!Soțul - Da, seamănă…