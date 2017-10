Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Nu știu voi, dar eu am avut o grămadă de treabă azi. Toată ziua am transformat oxigenul în dioxid de carbon.v v v2 nebuni:- Ce am în mână?- Un purice!- Nu.- Un gândăcel!- Nu.- Un elefant !!!- Aha, ai tras cu ochiul.v v vDiscuție între o vacă și vițica ei:- Gata, de azi să nu te mai prind că te mai caută Ghiță!- De ce, mamă?- De-aia.- De ce?- Pai mă-sa e o scroafă, taică-su e un porc.- Dar, mamă, tu ești o vacă.- Da, dar tatăl tău a fost veterinar...v v vO tipă merge la un chirurg plastic:- Doctore, mi-am pierdut urechile într-un accident, vă rog ajutați-mă!- Nici o problemă, vă montez o pereche de urechi de la o blondă... vă deranjează?- Nu, nu cred, sunt tot urechi.Trece o lună, după care femeia se întoarce la cabinet dezorien-tată. Doctorul o întreabă mirat:- Ce s-a întâmplat, n-auziți bine?- Ba da, aud perfect, dar nu înțeleg nimic!