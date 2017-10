Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 21 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Vine ginerele acasă, își scoate cămașa, se întoarce cu spinarea la soacră-sa și spune:- Scuipă!- Ce ai, ți-e rău, cum pot să scuip eu ginerele meu?!- Am zis să scuipi, scuipă!- Dar de ce?- Doctorul a spus că reuma-tismul se tratează cu unguent pe bază de venin de viperă!v v v- Tată, nu-i așa că vrăjitoarele nu există?Tatăl, privind spre soacră-sa:- Dragul meu, când eram mic, credeam la fel!v v vJudecătorul către martor:- Ai văzut că vecinul tău își bate soacra ?- Da, domnule judecător.- Și de ce n-ai intervenit ?- Păi, să vedeți, la început am vrut să intervin, dar când am văzut că o poate bate singur…v v vProfitând de înghesuială, în autobuz, un tip o pipăie insistent pe femeia din fața lui. Aceasta întoarce capul și-i spune enervată:- Domnule, te rog…- Nu-i cazul să mă rugați, o fac cu plăcere…v v v- Anunțurile în ziare dau rezultate?- Bineînțeles! Ieri, am dat un anunț în ziar că suntem în căutarea unui paznic, iar azi deja eram jefuiți.