Bancuri

Ştire online publicată Joi, 15 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O tânără la spovedanie:- Părinte, eu… ăăă….- Știu, fiica mea ce-ai făcut, că suntem prieteni pe facebook, am văzut poze, am citit ce ai scris pe perete… mi-a fost îndeajuns- Și ce trebuie să fac ca să fiu iertată, părinte?- Să dai like la 10 mănăstiri…v v vAlinuța, în clasa a opta, vine acasă de la școală:- Mamă, azi la școală ne-au făcut testul de virginitate la toate fetele. N-au găsit decât o singură virgină.- Vai, draga mamii, felicitări, tu ești aia, nu?- Eu?!? Nu eu, mamă, diriginta!v v vPatronul unei companii discută cu un tânăr care caută de lucru:- În primul rând, firma noastră este obsedată de curățenie, zice patronul. V-ați șters picioarele pe covoraș înainte de a intra aici?- O, da! Bineînțeles…- În al doilea rând, continuă patronul, cerem colaboratorilor noștri sinceritate. Nu există niciun covoraș la intrare…v v v- Ce faci mă, ce te joci?- Counter Strike și ascult manele!- Cum să joci, mă, Counter Strike pe manele?- Simplu, Guță îmi spune mereu pe unde vin dușmanii…