Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 14 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Soțul vine acasă beat-mut. Soția strigă la el:- Bețivule, porcule, parazitule, mai ai de gând să bei?El tace. Ea din nou:- Mai ai de gând să beeeiii?El iarăși tace.- Mai ai de gând să bei?- No bine fă, toarnă!v v vÎntr-un salon auto, Becali se învârte în jurul unui „Maybach”. Se apropie agentul de vânzări:- Vă pot ajuta cu ceva?- Da măăă… Câte oi încap în portbagaj?v v vBulă stă de vorbă cu băiatul său cel mic:- Tată, care este diferența dintre un bărbat și o femeie?- Fiule, diferența este între picioare!- Cum așa?- Uită-te, eu am la picior mărimea 43 iar mama are 36.v v vSună telefonul. Ridică recep-torul tatăl a trei fete:- Tu ești, broscuțo? se aude o voce de bărbat.- Nu. Eu sunt proprietarul lacului!v v vO blondă frumoasă merge la ginecolog.- Nu știu ce să mă mai fac, se vaită blonda. De fiecare dată când fumez, îmi vine să fac sex.- Mai întâi, trebuie să vă liniștiți, zice doctorul. Haideți să fumăm o țigară.