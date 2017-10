Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 09 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Când vreți să intrați într-un coafor pe Dorobanți, uitați-vă atent la ușa de la intrare! Dacă pe ușă scrie "TRAGEȚI", nu intrați!* * *Ce au femeile o dată pe lună și ține câteva zile?- Salariul bărbatului.* * *- Salut! Am auzit că te-ai însurat, cum e nevastă-ta?- Frumoasă și proastă!- Hai mă, cum așa?- Păi dacă era urâtă, n-o luam eu pe ea, iar dacă era deșteaptă, nu mă lua ea pe mine!* * *Trei lucruri rele mi s-au întâmplat ieri:1. Am aflat că prietenul meu se culcă cu iubita mea.2. Prietenul meu a fost lovit de un autobuz.3. Mi-a fost suspendat permisul de conducător auto pe autobuz.* * *Șeful, la interviul de angajare:- O să-ți dau 1.200 de lei acum la început și în trei luni o să-ți măresc la 1.500 lei. Când poți începe?- În trei luni.* * *La Oficiul de Emigrare, secretara către un solicitant:- Sexul?- De trei ori pe săptămână.- Nu, nu, mă refer la: masculin sau feminin?- Nu contează.