Joi, 08 Martie 2012

Am venit acasă mort de beat seara trecută și m-am dus direct în cameră să mă bag la somn. Cum mă dezbrăcam eu așa, mă uit pe geam și-l văd pe unul care dădea târcoale mașinii mele în fața garajului. Am deschis fereastra și-am strigat la el:- Băăă!- Ce? răspunde el.- Ai zece secunde să dispari de lângă mașina mea, altfel sun la poliție!La care el zice:- Ai cinci secunde să ieși afară din casa mea ca să nu-ți rup picioarele!v v vO mamă gravidă își întreabă copilul:- Ce vrei să îți aducă barza un frățior sau o surioară?La care copilul răspunde:- Dacă nu te doare prea tare păsărica aș vrea un căluț de lemn.v v vLa școală, profesoara roagă fiecare elev să spună care este cea mai puternică monedă pe care o cunosc ei Unul spune do-larul, altul euro, etc... și ajunge la Bulă:- Ciocanul Libanez!, răspunde Bulă.Profesoara:- Bulă dar nici măcar eu n-am auzit de moneda asta, de unde o știi tu?- Sora mea mi-a spus că dacă libanezul ăla îi mai dă două cio-cane, își cumpără apartament.