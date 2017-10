Bancuri

Sâmbătă, 25 Februarie 2012

Un bețiv începe să urle în autobuzul plin de călători:- Voi ăia din spate sunteți niște bulangii, ăia de la mijloc - hoți, și ăia din față - dobitoci!Șoferul nervos, pune o frână de se dau toți cu cracii în sus și strigă la el:- Ia mai zi o dată, mă, care sunt dobitoci, bulangii și hoți?Bețivul se culege de pe jos și zice:- Acu de unde să mai știu, că i-ai amestecat pe toți!...v v vDoi secui tăiau lemne, iarna, frig năprasnic...- D-apoi vere, cum de nu ai luat șapca aia cu urechi?- De când am avut accidentul, n-o mai port!- Ce accident?- Mi s-a oferit o palincă și nu am auzit...v v v- Care e asemănarea dintre un preot și un „pește” ?- Ambii spun același lucru: „Du-te cu Domnul!”v v vSingurul martor la accident este un copil.Un polițist vine și-l întreabă:- Mă copile de ce a căzut omul ăla de pe schelă?- Păi l-a bătut Dumnezeu.- De ce l-a bătut Dumnezeu?- Că a înjurat.- Și cum a înjurat?- Dumnezeii mă-tii de copil, nu mai scutura schela!!!