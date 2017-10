Bancuri

Ştire online publicată Luni, 20 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Doctorul către pacient:- Cum sunt noile supozitoare pentru insomnie?- Remarcabile, d-le doctor, nici nu apuc să scot degetul!* * *Bulă vroia să se urce în avion cu un pui de găină, mic, galben și piuitor, ca să îl aducă cadou lui Bulișor.- Domnule, zise stewardesa, nu e voie cu animale în avion!Se întoarse Bulă în aeroport, se duse la WC, puse puișorul în chiloți și urcă liber în avion. Locul lui era lângă o călugăriță tânără și frumoasă. La un moment dat, Bulă adoarme și, în timp ce visa, puișorul iese din chiloții lui, scoate capul prin șlițul pantalonilor și începu să piuie. Călugărița, speriată, începu să-l zgâlțâie pe Bulă:- Scoală, domnule, scoală repede!! Speriat, Bulă tresării, uitându-se în toate direcțiile:- Ce e, unde, ce... ce s-a-ntâmplat!!????Zise călugărița:- Domule, nu am deloc experiență în problemele astea, dar am impresia că vi s-a spart un ou.* * *O tânără intră într-un magazin de cosmetice și începe să studieze cu atenție rafturile cu parfumuri.- Aș putea să vă ajut? întreabă serviabilă vânzătoarea.- Aș dori ca bărbatul meu să îmi acorde mai multă atenție. Aveți cumva un parfum care miroase ca un computer?* * *Iarna în pădure, ninge. Un urs se plimbă furios. Rupe un brad, apoi dă cu piciorul într-un copac, urlă la lup...Mânios rău de tot. Merge și bodogănește:- Pentru ce în puii mei mi-a trebuit să beau cafeaua aia în septembrie?Un milionar American își amintește cum a devenit el milionar:- Când am fost băiat, am venit în America. În buzunar nu am avut decât 2 cenți. Am cumpărat 2 mere murdare, le-am spălat, și le-am vândut cu 4 cenți fiecare. Apoi am cumpărat cu acești bani 4 mere, și le-am vândut cu 8 cenți fiecare...- Și ce-a urmat după asta?- După asta a murit mătușa mea și mi-a lăsat o avere de 1 milion de dolari. * * *Vorbesc două prietene:- Psihologul mi-a recomandat o modalitate foarte bună de a adormi repede. Număr până la trei și adorm instantaneu.- Așa de repede?- Nu întotdeauna. Ieri, de exemplu, am numărat până la patru dimineața!* * *Soacra, pe patul de moarte către ginere:- Să repari pendula aia de pe perete...- O repar mamă soacră, dumneata concentrează-te acolo...