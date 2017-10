Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 15 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Două blonde: prima o întreabă pe cea de-a doua:- Auzi fato, care crezi tu că e mai departe: Luna sau Londra?- Fată dar proastă mai ești, vezi tu Londra de aici?În fața blocului, două doamne stau pe bancă. Trece o vecină pe lângă ele… În urma ei, una dintre cele două doamne zice, așa, mai discret, să nu audă toata lumea din cartier:− Știi tu ce noroc are asta? Are și soț, și amant…! Și a fost și violată ieri seară!Sunt unele momente în viață în care îți vine să te apropii de cel de lângă tine, să îl bați ușor pe un umăr, să îl strângi în brațe și să îl întrebi:- Cum reușești să te descurci, așa, fără creier!? E greu?- Suntem împreună de aproape cincisprezece ani. Avem și doi copii. Nu crezi că ar trebui să ne căsătorim?- Poate că da, dar cine ne mai ia la vârsta noastră?Vreme de 26 de ani lungi și luminoși, soția mea și cu mine am fost perfect fericiți!- Și apoi ?- Apoi ne-am întâlnit…Gigi Becali e întrebat:- Câinele dumneavoastră e de rasă pură?- Pură!- Are și arbore genealogic?- Nu e nevoie, îi folosește pe ăia din curte!