Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Un tânăr se duce la o ghi-citoare, se așează la masa pe care este un bol de cristal și ea îi spune:- Văd că dumneata, ai doi copii.- Asta s-o crezi matale. Am trei copii!Ghicitoarea zâmbește și-i dă replica:- Asta s-o crezi matale!v v vAnunț la Matrimoniale:Femeie frumoasă fără obi-ceiuri proaste: nu beau, nu fumez, nu lucrez…v v vUn tip irascibil deranjat de coadă la magazin:- Doamnă, nervi aveți?- Nu!- Nu-i nimic, vă fac eu.v v vNu există bărbați care vor doar sex de la o femeie… există femei care nu au altceva de oferit decât sex.v v vBulă și taică-su:- Ce mai e nou pe la școală, fiule?- Mai nimic! Mi-au prelungit contractul pentru clasa a VI-a!v v vLa Radio Erevan, un copil întreabă:- Cât poate trăi o cămilă fără să bea apă?Radio Erevan răspunde:- Până moare.