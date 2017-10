Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 13 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Mama lui Bulă stătea de vorbă la o cafea cu două vecine. Subiectul: ce mulți bani câștigă copiii lor. Prima se laudă:- Băiatul meu, a ajuns mare chirurg și are atât de mulți bani încât a făcut cadou o mașină unui prieten de-al lui. A doua continuă:- Băiatul meu, a ajuns mare avocat și are atâția bani încât a făcut cadou un apartament unui prieten de-al lui. Mama lui Bulă:- Bulă al meu n-a învățat nimic, nu s-a ales nimic de el, e șomer, se droghează. Și colac peste pupăză e și homosexual. Norocul lui e că are doi amanți, unul doctor și unul avocat, care i-au făcut de curând cadou unul o casă și celălalt o mașină.v v vÎntr-un sat, un preot merge la slujbă. Lângă biserică, vede un măgar mort într-un accident de mașină și sună imediat la poliție.- Sunt preotul satului. Am găsit un măgar mort.- Și ce, zice polițistul ironic, vreți să-l îngropați cu popă?- Nu, zice preotul, eu doar am anunțat familia.v v vDacă vă este frică să nu vă îngrășați, încercați să beți înainte de fiecare masă 100 g de coniac.Coniacul, precum se știe din bătrâni, atenuează teama.