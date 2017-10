Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 10 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

- Doctore, am voie să beau bere? întreabă un alcoolic.- Doamne ferește! răspunde doctorul. Asta v-am interzis de acum doi ani.- Da, dar mi-am închipuit că medicina a mai făcut progrese…v v vIțic avea tată evreu și mamă țigancă. Într-o zi s-a dus la tai-că-su și l-a întrebat:- Tată, eu ce sunt, evreu sau țigan?- Dar de ce întrebi, este chiar așa de important?- Da tată, pentru că Ștrul are o bicicletă nouă și nu știu ce să fac, să i-o fur sau să negociez cu el?v v v- Eu am ajuns în sfârșit la o înțelegere cu soția mea. O zi mă duc eu la cumpărături, o zi ea.- Și sunteți mulțumiți?- Bineînțeles! O zi bem, o zi mâncăm.v v v- Vreau să divorțez, domnule avocat.- Și care e motivul, doamnă?- Nu mi-a fost credincios.- Adică?- Adică mi-am dat seama că nu e tatăl copilului meu.v v vSoția:- Nu mă iubești!Soțul, arătând spre cei cinci copii:- Și crezi că pe ăștia i-am descărcat de pe Google!?