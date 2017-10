Bancuri

Ştire online publicată Luni, 09 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

- Alo!- Da.- Vino până la noi!- De ce?- Nu mai merge imprimanta!- Ce nu face?- Nu mai are curent!- Cum?!- Da, nu mai are curent!!- Cum ați observat că nu are curent?- Îmi apare pe calculator.- Ce??!!- Îmi apare pe calculator mesajul: “current printer is unavailable”* * *Două babe stădeau pe o băncuță în cimitir:- Auzi, tu câți ani ai?- 97!- Păi și te mai duci acasă?* * *- De ce ești atât de supărat, amice, tot nu ți s-a întors nevasta acasă?- S-a întors, de asta sunt supărat.* * *Alinuța:- Mamă, un băiat m-a bătut azi la școală!Mama:- Da? Și poți să-l identifici?Alinuța:- Sigur că da, am o ureche de-a lui în ghiozdan.* * *Vine primul fiu acasă:- Tata, dă-mi cinci milioane că am lăsat-o pe una gravida.Vine și al doilea fiu:- Tată, dă-mi șapte milioane că am lăsat-o pe una gravida.Vine și fiica:- Tată, am rămas gravidă.Tatăl:- În sfârșit se mai și încasează!