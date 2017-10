Bancuri

Ştire online publicată Joi, 05 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În timpul slujbei de duminică, băbuța se apleacă spre urechea moșului:- Tocmai am dat drumu’ la o bășină lungă, dar silențioasă, ce să fac?- Schimbă-ți bateria din aparatul auditiv și nu mai zbiera.v v vBulă mergea la școală. Trece el pe lângă un șantier, pune laba pe o cărămidă. La școală, se întoarce profa să scrie pe tablă, pac, Bulă dă cu cărămida-n ea. Se-ntoarce aia:- Bulă, tu ai dat!- Să moară mama dacă am dat!Se duce Bulă acasă, maică-sa moartă. A doua zi, se duce Bulă, ia cărămida, pac, dă cu ea după profă.- Bulă, tu ai dat!- Să moară sor-mea dacă am dat!Se duce Bulă acasă, soră-sa moartă. A treia zi, se duce Bulă, ia cărămida, pac, dă cu ea din nou. Se-ntoarce profa:- Bulă, tu ai dat!- Să moară taică-miu dacă am dat!Se duce Bulă acasă, taică-su făcea bagajele.- Ce faci, tată?- Ne mutăm dracu’ de-aici. A murit mă-ta, a murit soră-ta, azi a murit și vecinul!v v vOdată cineva ne-a furat mașina. Mi-am întrebat nevasta dacă a văzut cumva cum arătau hoții. Mi-a răspuns că nu, dar a notat numărul mașinii…