BANCURI

Ştire online publicată Marţi, 06 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Doi nuntași la nuntă. Unul către celălalt:- E cea mai urâtă mireasă pe care am văzut-o la o nuntă!Celălalt sec:- E fiica mea!- A, mă scuzați, nu am știut că sunteți tatăl miresei, spuse primul.- Nu sunt tatăl ei, boule, sunt maică-sa!v v vBulă îl întrebă pe taică-su :- Tată, anul ăsta ce o să avem sub pomul de Crăciun ?- Linoleum !!!v v vRockerii americani își scriu cu rockerii ruși:„Noi suntem cei mai adevărați rockeri din lume, avem cei mai jerpeliți blugi pe care nu ni i-am dat jos de doi ani de zile. Avem cel mai slinos păr și cele mai murdare tricouri, nu ne-am mai spălat de ani de zile și ca să vă arătăm cât de adevărați rockeri suntem noi, ne ștergem la fund cu scrisoarea voastră!”Primesc răspuns de la rockerii ruși:„Rockerii adevărați nu se șterg niciodată la fund”!v v vDoi cocoși vorbeau între ei. Unul zice:- Hai, mă, până la alimentară!- Ce pana mea să facem noi la alimentară?- Hai mă prostule, vedem și noi femei goale.