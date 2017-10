BANCURI

Ştire online publicată Luni, 14 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Două blonde la duș:- Dă-mi, te rog, șamponul tău!- Dar ai unul lângă tine...- Știu, dar ăsta e pentru păr uscat și eu am părul ud!v v vIonel și Adriana erau amândoi pacienți într-un spital de boli mintale.Într-o zi, pe când se plimbau pe lângă piscina spitalului, Ionel a sărit brusc în apă, a înotat până la fund și a rămas acolo.Adriana a sărit repede să-l salveze. A înotat și ea până la fund și l-a scos pe Ionel din apă.La auzul acestei fapte eroice, asistenta șefă a ordonat ca Adriana să fie externată din spital, deoarece o consideră acum stabilă mintal.Asistenta s-a dus la Adriana să-i dea vestea și i-a spus:- Adriana, am o veste bună și una rea. Vestea bună este că vei fi externată; din moment ce ai fost capabilă să reacționezi în mod rațional la o criză și să salvezi viața unui alt pacient, am ajuns la concluzia că fapta ta dovedește o deplină sănătate mintală. Vestea rea e că Ionel, pacientul pe care l-ai salvat, s-a spânzurat cu cor-donul de la halat în baie. Îmi pare nespus de rău, dar a murit.La aceasta, Adriana răspunse:- Nu s-a spânzurat. L-am pus eu acolo să se usuce.