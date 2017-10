BANCURI

Ştire online publicată Miercuri, 09 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Directorul unei firme discută cu angajații despre vremurile grele:- Văd că vă tot plângeți de criza financiară, că s-au înrăutățit condițiile de viață din cauza situației economice, că nu vă mai simțiți răsplătiți pe măsura efortului depus… Nu știu dacă știți însă, dar anul acesta salariul pe care îl primiți e mai mare cu 25%!Un muncitor din sală:- Nu vă supărați, mai mare decât salariul din care an?- Decât în anul care vine.v v vSe urcă un bețiv în tramvai și vomită pe un călător, la care călătorul:- Ce faci, mă porcule?- Tu vorbești, bă, nu vezi cum arăți?v v vTatăl cu fiul la pescuit:- Fiule, dă-mi te rog pâinea pentru nadă.- Am mâncat-o.- Atunci dă-mi mămăliga.- Nu mai e… Am mâncat-o.- Ok, hai mănâncă și râmele și să mergem acasă.v v vO blondă lovește un automobil. Din mașina lovită iese șoferul și o întreabă:- Măcar ai dat examen pentru permis?- Desigur! Și spre deosebire de tine, de mai multe ori!