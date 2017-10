BANCURI

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Bulă apare la serviciu bandajat peste tot, plin de vânătăi, un picior rupt și avea ochii negri. Este întâmpinat de colegii curioși:- Dar ce-ai pățit? Ai ajuns sub un tren?- Nu… e din cauza noului meu hobby.- Ce hobby?- În fiecare noapte, pe la 3, sun la întâmplare numere de telefon și zic „Fraiere, ia ghici, cine sunt?”- Și?- Azi noapte a ghicit unul bine.v v vDupă ce Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe munte, să-i dicteze cele zece porunci, Moise i-a adunat pe oameni să le vorbească despre ele. Când a ajuns la a șaptea poruncă, „Să nu râvnești la nevasta aproapelui tău”, cei mai mulți dintre bărbați au început să strige:- Tăiați șaptele, tăiați șaptele!De atunci, cifra șapte este scrisă tăiat.v v vSe întâlnesc doi prieteni vechi, care nu se mai văzuseră de 10 ani:- Servus! Ce mai faci? Băă, ce te-ai îngrășat!- Da, am pus ceva pe mine…- Ce mă, ești gras bine!- Putem spune și asta…- Dar îs curios, ți-o mai vezi de burta asta?- Auzi, adevărul e că n-o mai văd. Dar dacă o vezi tu, pup-o din partea mea…