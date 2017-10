BANCURI

Ştire online publicată Miercuri, 26 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Se căsătorește Maria cu Ion, după nuntă intră împreună în dormitor, la care Maria spune:- Oh iubitule, aici vom zbura pe Aripi de dor…- Auzi fă Mărie, zice Ion, eu te-am luat să-mi faci mâncare, nu să-mi zburzi prin dormitor!v v vÎntr-un magazin de articole sportive soția urcă pe o bandă de alergat și îi spune soțului:- Dragul meu, dacă-mi cumperi aceasta bandă, voi arăta ca o elevă de liceu.- Draga mea, aceasta este doar o bandă de alergat, nu mașina timpului.v v vUn bărbat sună la 112 și zice speriat:- Domnule, soacra mea vrea să se arunce de la etaj!- Și care e problema?- Nu se deschide fereastra!v v vLa facultatea de filozofie, un elev îl întreabă pe profesor:- Domnule profesor, de ce se numește inima așa, dacă ea e o pompă?- Păi măi băiatule, tu crezi că prietenei tale i-ar plăcea să-i spui că o iubești din toată pompa!?v v v- Cred că am mai avut onoarea să vă bărbieresc, zise frizerul.- Nu cred, cicatricea o am din război!