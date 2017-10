BANCURI

Ştire online publicată Vineri, 21 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Doi polițiști intră într-un compartiment al trenului:-Arme? Bani? Droguri?-Nu, mulțumesc. O cafea, vă rog…v v v- De ce e bine să meargă soacra la vot?- Ca să se obișnuiască cu urna.v v vDumnezeu vorbea cu Adam:- Adam, ce-ați făcut azi?- Am mâncat niște fructe.- Ați mâncat și fructul interzis?- Da.- Și ce-ați făcut după aia?- Am făcut dragoste cu Eva toată după-amiaz.- Și unde e ea acum?- La râu, se spală.- O, nu… Acum toți peștii or să miroasă așa!v v v- Ce face barza după ce aduce bebelușii ?- Se face mică și intră înapoi în pantaloni.v v vO frumoasă blondă vine la ginecolog. După ce o întinde pe masă, cu picioarele larg desfă-cute, ginecologul începe să o consulte cu atenție, apoi zice:- Fantastic, fantaastic, fan-taaastiiic!- Orice ați fi văzut, era suficient să ziceți o singură dată fantastic!- Păi eu o dată am zis, restul a fost ecoul…