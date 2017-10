BANCURI

Ştire online publicată Marţi, 18 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După 50 de ani de căsnicie, el moare. La scurt timp, moare și ea și ajunge în Rai unde-l vede pe el.- Dragule, ce bine-mi pare să te regăsesc!- Lasă-mă-n pace! Contractul a fost foarte clar: "Până ce moartea ne va despărți".v v vVară, căldură… se-ntâlnesc doi vechi prieteni:- Hai la o bere!- De când s-a mutat soacră-mea la mine nu mai beau!- De ce?!- N-am chef s-o mai văd și-n dublu exemplar.v v vBulă stă de vorbă cu băiatul său cel mic:- Tată, care este diferența dintre un bărbat și o femeie?- Fiule, diferența este între picioare!- Cum așa?- Uită-te, eu am la picior mărimea 43, iar mama are 36.v v vLa Radio Erevan, un ascultător întreabă:- Care a fost cel mai nefericit și ghinionist om de pe Glob?Radio Erevan răspunde:- Iuri Gagarin, pentru că după ce a înconjurat globul pământesc de șapte ori tot în URSS a căzut.v v vPerpetuum mobile: Un evreu care fuge după un scoțian care îi datorează 15 cenți.