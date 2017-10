BANCURI

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Polițistul în muzeu. Din neaten-ție, dă jos o vază, care se sparge. Paznicul, palid, se apropie în fugă:- Vai de mine, era o piesă care data de acum 3000 de ani.- Ce m-am speriat, credeam că am spart ceva nou.v v vUn băiețel privea atent la un preot care-și repara gardul de la grădină.- De ce mă privești așa de atent, fiule?- Vreau să aflu ce zice un preot când își dă cu ciocanul peste degete!v v vUn polițist vine-ntr-o zi acasă cu un televizor ultimul răcnet.- De unde ai televizoru’? întreabă soția.- L-am câștigat la un concurs organizat de poliție.- Ce fel de concurs?- De matematică.- Și ce v-au dat de făcut?- „Cât fac 5x5?” Iar eu, cu 17, am ieșit pe locul trei.v v v- De ce a rămas celebru Napoleon? întreabă profesoara.- Fiindcă avea o memorie formidabilă, răspunse elevul.- Poți fi mai clar?- Da. Pe statuia sa scrie: „Pentru memoria lui Napoleon”.v v vDoi ciobani:- Gheorghe, am găsit o modali-tate ca să nu-ți mai miroasă urât ciorapii!- Care, mă?- Nu-i mai porți!