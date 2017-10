BANCURI

Marţi, 20 Septembrie 2011

- Ce are motanul tău, dragă? Toată după-masa a alergat de pe un acoperiș pe altul. Doar n-a înnebunit?!- Nu, draga mea, cum să fi înnebunit?! Azi dimineață l-am castrat, iar acum umblă să-și contramandeze întâlnirile, un adevărat gentleman!Bulă către tatăl său: - Tată, ce este un alcoolic?- Cum să-ți spun, vezi acolo patru copaci? Alcoolici văd opt. Te-ai prins?- Am înțeles. Numai că acolo sunt doi copaci.- Tăticul meu este mai bun decât al tău!- Nu-i adevărat!- Mama mea e mai bună decât a ta!- Asta se poate! Așa spune și tata…Un scoțian a fost atacat de doi pungași. După lupte crâncene a fost doborât.- Am găsit în buzunarele lui doar 50 de pence!- Zi mersi, că dac-ar fi avut o liră ne-ar fi omorât.Doi cerșetori iau masa la o ghenă de trei stele:- Eu am renunțat la țigări, zice unul, că mă doare rău mijlocul.- Ce legătură are? întreabă celălalt.- Mă doare când mă aplec după chiștocuri!