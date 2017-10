BANCURI

Ştire online publicată Miercuri, 07 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Doi bărbați discută despre nevestele lor:- Eu am ajuns, în sfârșit, la o înțelegere cu soția mea. O zi mă duc eu la cumpărături, o zi ea...- Și sunteți mulțumiți?- Bineînțeles! O zi bem, o zi mâncăm…vvvÎn SUA, un tip merge pe stradă târându-și un picior. Din față, se apropie un altul, în aceeași situație. Ajungând unul în dreptul celuilalt, primul întreabă:- Vietnam??- Nu, rahat de câine de pe strada alăturată!vvv- Nu știu ce să mă fac, domnule doctor! Căsătoria mea a intra într-un impas!- Cum așa?- Păi, soția mea nu mă poate suferi când sunt beat, iar eu n-o pot suferi când sunt treaz…vvvUn cuplu, într-o mașină, pe serpentine…Soția: - Dragul meu, doresc să divorțez și motivul va fi impotența ta…El, calm, mărește viteza…Ea: - La partaj voi cere casa, custodia copiilor, conturile din bancă și o pensie alimentară foarte mare…El, calm, mărește viteza…Ea: - Bine, dar tu nu-ți dorești nimic???El: - Am tot ce îmi trebuie acum…Ea - Bine, dar ce ai tu și eu nu am???El: - Airbag și centură de siguranță…