BANCURI

Ştire online publicată Miercuri, 31 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

- Spui tuturor că ai SIDA. Este așa de grav?- N-am nimic, dar așa nu-i mai face nimeni avansuri nevestei mele, care știi cât de frumoasă e!vvv- Doctore, tușesc întruna. Ce să fac?Doctorul îi prescrie un medicament, dar din greșală îi dă un laxativ puternic. După trei zile, pacientul revine.- Ei, mai tușiți?- De tușit aș mai tuși, dar nu prea mai am curaj!vvv- Mamă, dacă o să fiu cuminte, când o să fiu mare, o să am și eu un soț?- Da, fetița mamii!- Și dacă nu o să fiu cuminte?- Atunci o să ai mai mulți…vvvCineva sună la emisiunea de muzică a unui post de radio și spune:- Tocmai am găsit un portofel cu o sută de mii de coroane în el. Mai erau și numele și adresa numitului Jan Ziegler, de pe stra-da Seifert numărul 3, din Praga.- Bine. Și cum te putem ajuta noi?, întreabă gazda emisiunii.- Mă gândeam să-i dedicați o melodie…vvv- Fiul meu e student. Când îmi scrie, trebuie să deschid dicționarul.- Și al meu e student. Când îmi scrie, trebuie să deschid larg carnetul de cecuri!