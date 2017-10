BANCURI

Ştire online publicată Miercuri, 24 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Soțul, înainte de a pleca în de-legație, se adresează nevestei:- Sper că în timpul absenței mele nu mă vei înșela!- Fii liniștit, dragă! Astfel de gânduri îmi vin numai când ești lângă mine!vvvUn scoțian extrem de zgârcit, încercând să monteze o antenă TV pe acoperișul casei sale, alunecă și cade în spatele casei. În cădere, vede pe geamul bucătăriei cum nevastă-sa număra boabele de fasole ce le punea în ciorbă, așa cum îi ceruse el.- Oprește-te!, strigă el, jumătate ajung, eu mănânc astăzi la spital!vvvDouă fantome stăteau de vorbă la poarta cimitirului:- Vrei să ieșim la o plimbare?- Sigur, stai un pic să mă duc să iau piatra funerară cu mine…- Dar ce ți-a venit?!- Nu-mi place să umblu fără buletin pe stradă!vvvCând am venit la Londra nu aveam decât un singur șilling în buzunar. Cu acești bani am început totul.- Și ce ai făcut cu un singur șiling?- Am trimis o telegramă acasă ca să-mi trimită bani!vvv- Care femei sunt cele mai fidele? Blondele? Brunetele? Roșcatele?- Căruntele!