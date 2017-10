Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 12 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Vecina de alături bate la ușă. Proprietarul deschide, iar ea îi spune: - Auzi, vecine, abia am ajuns acasă și am chef să mă distrez, să mă îmbăt și să fac sex toată noaptea... Tu ești ocupat disea-ră?- Nuu! Nuu!- Atunci îmi ții tu câinele? Aflat în misiune, pentru o intervenție urgentă, Aro-ul Poliției urcă în marșarier pe Transfăgărășan. Un trecător îi întreabă - mirat, pe polițiști :- Da bine măi băieți, de ce urcați voi pe drumul acesta periculos cu spatele?- Păi, ne-am gândit că dacă sus nu găsim loc de întors, vom putea veni la coborâre, mai repede, cu fața.După un timp, din nou echi-pajul poliției, coborând Transfă-gărășanul, tot în marșarier. Tre-cătorul, la fel de mirat, îi întreabă din nou:- Păi bine mai băieți, de ce coborâți Transfăgărășanul cu spatele?- Am găsit loc de întors! Un tip se duce la spovedit:- Ai păcătuit, fiule?- Am păcătuit, părinte!- Și te lepezi de satana?- M-aș lepăda, părinte, dar am doi copii cu ea!