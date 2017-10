BANCURI

Ițic și Ștrul se prezintă în fața rabinului. Ițic îi spune:- Rabbi, am o dispută cu Ștrul. Lămurește-ne. Spune-mi, negru e culoare?Se uită rabinul în Talmud și îi spune:- E culoare. În Talmud scrie că trebuie să te îmbraci în negru când moare cineva.- Dar albul e culoare?- Da, în Talmud zice că mi-reasa se îmbracă în alb.Ițic, adresându-se lui Ștrul:- Ai văzut că televizorul pe care ți l-am vândut era color?!vvv- Când e singurul moment când un bărbat se gândește la o cină la lumina lumânărilor?- Când se ia curentul.vvv- Doctore, soțul meu are grave tulburări psihice. Uneori, ore întregi îi povestesc ceva, apoi constat că el nu a auzit un cuvânt. Ce boală să fie oare?- Aceasta nu e boală doamnă, e un dar de la Dumnezeu!vvvBulă în mașină. La un moment îl depășește o găină. Apasă pe accelerator, n-o ajunge. După câțiva km ajunge la o fermă și-l întreabă pe țăran:- Ce fel de găini sunt acestea? E prima dată când văd să fugă așa de repede o găină.- Da, e noua specie, pentru carne.- Și-i gustoasă carnea?- Nu se știe, nu le putem prinde.