bancuri

Ştire online publicată Luni, 01 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

- Și când v-ați dat seama că e beat?- Când am primit un SMS de pe telefonul lui: „Sună-mă, nu-mi găsesc telefonul”.vvvNoaptea târziu soțul beat vine acasă cu fața plină de ruj și fond de ten… În prag soția furioasă.- Dragă, n-o să mă crezi! M-am bătut cu un clovn!vvvÎntr-o catastrofă nefericită mor 100.000 de români. Europa sare imediat cu ajutoare umanitare:- Franța: 100 tone de haine.- Anglia: 1 milion de lire sterline.- Germania: 1.000 tone de medicamente.- Austria: 10 tone de alimente.- Italia: 100.000 de români.vvv- Ai auzit că în București, un om e călcat de mașină la fiecare jumătate de oră?- Vai, dar ce-or avea cu bietul om!vvvUn chirurg vizitează o blondă splendidă după operație:- Totul merge bine…- Și după cât timp voi putea face sex din nou, dle doctor?Chirurgul, încurcat, ezită puțin, lucru care păru s-o alarmeze pe biata fată:- Care-i problema, doctore? Am să mă fac bine, nu-i așa?!- Desigur c-ai să te faci bine… Doar că nimeni nu mi-a pus întrebarea asta după o operație de amigdalită.