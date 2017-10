BANCUL ZILEI

Ştire online publicată Vineri, 15 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Trei gagici într-un Boeing 747. Motoarele se opresc, căpitanul anunță să se treacă la poziția de aterizare forțată. Prima, franțuzoaica, își scoate fardurile, parfumurile și începe să se dea cu toate. O arăboaică o întreabă: - Ce te dai dragă cu toate alea dacă tot ne prăbușim? Franțuzoaica: - Am auzit că echipa de salvare caută printre pasageri și salvează gagicile mișto. Atunci arăboaica se apucă și scoate din geantă tot aurul și își pune câte un inel pe fiecare deget, lanțuri la gât, la picioare. Lângă ea, o negresă: - Ce-ți pui tot aurul pe tine dacă tot ne prăbușim? Arăboaica: - Am auzit că echipa de salvare caută să salveze bogații. Atunci negresa se dezbracă și își pune fundu’ în geam. Celelalte două: - Ce ai dragă, te-ai țicnit? Negresa: - Sunteți proaste amândouă, eu am auzit că mai întâi caută cutiile negre!