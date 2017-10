bancul zilei

Ştire online publicată Miercuri, 05 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un arab în România deschide o afacere mare și întâlnește o tipă, iar după câteva întâlniri o cere în căsătorie. Tipa: - Auzi, păi dacă vrei să ne căsătorim trebuie să o cunoști pe mama! Arabul: - Foarte bine, Ahmed iubește la tine. Se duc ei la masă și acolo, mama spune: - Măi Ahmed, păi fata mea are nevoie de mașină scumpă să stea cu tine! Ahmed: - No problem, Ahmed iubește, Ahmed plătește! După o săptămână: - Uitați aici factura, i-am luat Touareg, BMW, Ferrari și Lamborghini. Mama: - Măi Ahmed, păi cu mașinile astea îi trebuie și o vilă! Ahmed: - No problem, Ahmed iubește, Ahmed plătește. După o altă săptămână: - Am luat vilă la Spania și România. Mama, supărată: - Păi Ahmed, la toate astea, fiicei mele îi trebuie un bărbat cu penisul de 30 cm! Ahmed: - No problem, Ahmed iubește, Ahmed mai taie!