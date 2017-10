Banc

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Bush se întâlnește cu Regina Angliei și o întreabă, curios și nedumerit, cum de are Anglia o guvernare atât de eficientă, solicitându-i o sugestie. Regina îi surâde condescendent și-i spune că cel mai important lucru este să fii înconjurat de oameni inteligenți. Bush vrea să afle cum știi dacă oamenii din preajma sunt realmente inteligenți. După ce mai ia o sorbitură de ceai, regina răspunde suveran: - Oh, este foarte simplu, le dai un test de inteligență. Apasă pe buton și solicită să vină Tony Blair. Apare primul ministru și regina, surâzând, îl pune să răspundă la următoarea întrebare: - Spune, Tony, mama și tatăl tău au un copil… Dacă nu este nici fratele tău, nici sora ta. atunci cine este? Fără să ezite Blair, răspunde concis: - Acela nu pot fi decât eu! - Da, foarte bine, răspunde regina, mândra de Primul ei ministru. Bush pleacă acasă și-l întreabă pe Dick Cheney, vicepreședintele său, același lucru. - Dick, mama ta și tatăl tău au un copil. Daca nu este nici fratele tău, nici sora ta atunci cine este? - Nu sunt sigur, răspunde vicepreședintele SUA, lasă-mă să aflu și pleacă să se consulte cu consilierii lui, dar nici unul nu-i oferă o soluție. Într-un târziu, recunoaște pantofii d-nei Rice la toaleta bărbaților, în compartimentul vecin, și o abordează cu aceeași nedumerire: - Condy, spune-mi, mama ta și tatăl tău au un copil. Dacă nu e nici fratele tău, nici sora ta, atunci cine e? Șefa de la Departamentul de Stat surâde blajin și-i răspunde cu grație lui Dick Cheney: - E simplu, eu sunt! Vicele mulțumește și se duce glonț la președintele Bush. E binedispus și raportează: - Am făcut cercetări și am găsit răspunsul: este Condy Rice! La care Bush se ridică, se oprește furios în fața lui Cheney și-i spune în față: - Nu, ești un idiot! Este Tony Blair!