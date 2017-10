Balada fetelor de altădată

Multe s-au schimbat cu timpul. Unele doar în mai prost, Chiar și fetele sunt altfel, nu mai sunt deloc ce-au fost. Înainte erau tandre, mai cuminți, mergeau la școală, Acum au ca singur scop, să bage bărbații-n boală. În trecut te-ar fi iubit de veneai c-o floare-n dar, Astăzi nu au timp de flori, stau prin mall sau la solar. Dădeai gata orice fată c-o cutie de bomboane, Acum unele îți cer să le pui chiar silicoane. În trecut ieșeau prin parcuri, la plimbare, dar acu’ Ele nu mai vor pe bancă, ci pe boxe în Bamboo. Te rugai intens de vreuna ca s-o plimbi prin parc în noapte. Acum vin și câte zece, dacă au ai tăi Q7. În trecut de te plăcea, îți scria destul de des Bilețele de amor, nu-ți lăsa offline pe mess. Nu aveai poze cu ea, o puteai vedea doar live. Acum poți s-o studiezi și pe Facebook și Hi5. Atunci de-o scoteai la film, așteptați la braț troleul, Azi stă la telenovele dacă n-o scoți cu BMW-ul. Seara, la prima-ntâlnire, i-arătai ceru-nstelat. Acum îi arăți tavanul, că deja ai dus-o-n pat. Pe-atunci nu știa ce-i shopping, nu-și lua haine din mall, N-avea firme preferate… se ducea la croitor. Atunci nu aveam mobile, așteptai în frig o fată. Acum îi dai SMS: Am ajuns. Cobori odată?!? Ce frumos era-n trecut, când vorbeam de viitor La un suc la o terasă, nu direct în dormitor. Ne doream c-acele vremuri să nu treacă niciodată, Unde sunt? Unde s-au dus?… fetele de altădată?