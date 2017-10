Balada femeii moderne

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În trecut ieșeau prin parcuri, la plimbare, dar acu’...Ele nu mai vor pe bancă, ci pe boxe în Bamboo.Te rugai intens de vreuna ca s-o plimbi prin parc în noapteAcum vin și câte zece, dacă au ai tăi Q7.În trecut de te plăcea, îți scria destul de desBilețele de amor, nu-ți lăsa „offline” pe mess.Nu aveai poze cu ea, o puteai vedea doar „live”.Acum poți s-o studiezi și pe „Facebook” și „Hi53Atunci de-o scoteai la film, așteptați la braț troleulAzi stă la telenovele dacă n-o scoți cu BMW-ul.Seara, la prima-ntâlnire, i-arătai ceru-nstelatAcum îi arăți tavanul, că deja ai dus-o-n pat.Pe-atunci nu știa ce-i „shopping”, nu își lua haine din mallN-avea firme preferate… se ducea la croitor.Atunci nu a-veam mobile, așteptai în frig o fată.Acum îi dai SMS: „Am ajuns. Cobori odată?!?”Ce frumos era-n trecut, când vorbeam de viitorLa un suc la o terasă, nu direct în dormitor.Ne doream c-acele vremuri să nu treacă niciodată,Unde sunt? unde s-au dus?… fetele de altădată.Oana Criste