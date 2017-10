Bal mascat: cu cine a făcut soţia sex?

Bal mascat: cu cine a făcut soția sex?

28 Mai 2012

Un cuplu este invitat la un bal mascat. Ea acuză o durere mare de cap așa că rămâne acasă, soțul își ia costumul și pleacă la petrecere singur. Soția, după ce a dormit o oră, simțindu-se mai bine, decide să meargă și ea la petre-cere. Sigură că soțul nu îi cunoaște costumul, vrea să se distreze urmărindu-l pe acesta. Ajunsă la serbare, își vede soțul mascat, dansând și pipăind toate tipele cu care s-a întâlnit. Se decide să vadă până în ce punct poate să ajungă soțul ei cu distracția așa că se așează lângă el, încercând să îl seducă. În fine, el nu rezistă și o atrage într-o cameră întunecoasă și fac sex nebun. Fără să își spună nimic și fără să își dea jos măștile cei doi se despart. Ea fuge acasă șmecherește, își ascunde masca și se bagă în pat ca să vadă cum se comportă el când ajunge acasă. Când el sosește, ea se face că abia s-a trezit și îl întreabă cum a fost la petrecere. El îi răspunde:- Ca de obicei, știi că mă distrez foarte bine.- Și ai dansat mult? îl întreabă ea.- Îți jur că nu am dansat deloc. Cum am ajuns acolo m-am întâlnit cu Pietro, Antonio și Giovanni și cu alți prieteni și am urcat la mansardă să jucăm cărți, așa că am jucat poker toată noaptea, nici măcar nu am auzit muzica, deși cred că a fost o petrecere specială, pentru că tipul căruia i-am împrumutat costumul meu mi-a spus că s-a distrat la nebunie.