- Băga-mi-aş ..., iar căciulă!!! 

Ştire online publicată Vineri, 28 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Se duce tatăl lui Bulă la maternitate să îl ia pe Bulă.- Am venit să îmi iau acasă copilul...Doctorul, cu privirea în pământ:- Dom’le, mai bine ni-l lăsați nouă aici... ca să îl creștem într-un centru pentru copii cu probleme...- Nu se poate ! Îl iau acasă!- Bine, dar știți ar fi o problemă... nu are picioare.- Asta e... Îl iau și așa.- Ar mai fi o problemă... Nu are nici mâini...- Domnule... asta este, îl iau acasă...- Nu înțelegeți... nu are decât capul... Incredibil dar supraviețuiește...- Da, dom’le, îl iau așa... asta este!După 10 ani, în dimineața de Crăciun, se deschide ușa camerei lui Bulă, iese afară rostogolindu-se, cade pe scări, din treaptă în treaptă, ajunge sub brad, își deschide cadoul cu dinții și exclamă nervos:- Băga-mi-aș ..., iar căciulă!!!